Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a informat ca in urma unei explozii la nivelul unei anvelope, un autotren a derapat, blocand benzile 1 și 2 ale autostrazii A1, la kilometrul 375, sensul Ramnicu-Valcea – Deva, in zona localitații Mintia, județul Hunedoara. Incidentul s-a produs sambata dimineața in jurul orie 8:00, iar […] Articolul Haos pe autostrada A1, in vestul țarii, dupa explozia anvelopei unui TIR. Circulație afectata pe ambele sensuri de mers a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .