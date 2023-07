Sindicatul TAROM se pregătește de grevă. Care sunt revendicările piloților și stewardeselor Sindicatul Unit TAROM a declanțat conflictul colectiv de munca, deoarece operatorul aerian refuza sa respecte prevederile contractelor de munca. Piloții și stewardesele TAROM susțin ca nu mai au uniforme de 2 ani, ca nu li se acorda sporul de 100% pentru orele suplimentare și nici suficiente calorii pentru personalul navigant. Sindicatul TAROM a transmis un […] The post Sindicatul TAROM se pregatește de greva. Care sunt revendicarile piloților și stewardeselor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

