Stiri pe aceeasi tema

- "E in intenția mea sa imi pregatesc o candidatura la prezidențiale.Am propus și altor potențiali candidați de pe partea dreapta sa incercam sa ne gandim cumva la o coordonare, pentru ca eu intenționez sa candidez, dar sa și prezint un program credibil pentru viitorul președinte al Romaniei. 49.50Eu…

- "E in intenția mea sa imi pregatesc o candidatura la prezidențiale.Am propus și altor potențiali candidați de pe partea dreapta sa incercam sa ne gandim cumva la o coordonare, pentru ca eu intenționez sa candidez, dar sa și prezint un program credibil pentru viitorul președinte al Romaniei. 49.50Eu…

- 2 total views Aurel Simion , candidatul PNL pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Valcea, a vorbit despre el și despre planurile de viitor pe care le are pentru județul Valcea, daca va caștiga alegerile din 9 iunie 2024. Sunt un om simplu. Sunt nascut in satul Romanești, Roșiile. Am…

- Directia in care se indreapta orasul Mangalia este importanta pentru miile de locuitori, dar si pentru restul de turisti care traverseaza sudul litoralului an de an. Fie ca vorbim de spatii verzi, de Padurea Comorova sau de infrastructura orasului de la malul marii, Mangalia trebuie sa fie un punct…

- Deputatul Roman Roșca este noul președinte al Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizarii politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Un proiect de hotarire care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament. DOCUMENTUL mai stipuleaza ca deputatul Artemie…

- Fostul presedinte Donald Trump si probabilul contracandidat al lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din noiembrie, a trimis un flux constant de mesaje pe platforma sa Social Truth in care l-a atacat pe seful Casei Albe cat timp acesta a rostit discursul despre Starea Uniunii, informeaza CNN, relateaza…

- Au trecut doar doua luni de cind Javier Milei a fost ales președinte, iar Argentina protesteaza deja. "Terapia de șoc", care are drept scop vindecarea economiei țarii de hiperinflație, nu este pe placul cetațenilor. "Lucrurile se vor inrautați inainte de a se imbunatați" – prognoza economica pentru…

- Iulian Dumitrescu nu este singurul președinte al Consiliului Județean Prahova din ultimii 30 de ani care s-a ales cu un dosar de corupție. Florin Serghei Anghel, care a fost președinte al instituției intre 2004 și 2008 și Mircea Cosma, care a avut trei mandate la conducere, au avut și ei probleme penale.Florin…