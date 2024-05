Stiri pe aceeasi tema

- Germania „saboteaza” interesele Ucrainei in razboiul cu Rusia: masura care va genera furia lui ZelenskiGermania asigura ca barbații ucraineni nu vor fi privați de statutul de refugiat in țara, in ciuda deciziei Ucrainei de a suspenda temporar serviciile consulare pentru barbații cu varsta cuprinsa intre…

- Ocupanții ruși ataca pe toata linia frontului și folosesc aviația pentru a-și susține asalturile, iar in ultimele 24 de ore au avut loc 71 de ciocniri pe front intre trupele ucrainene și cele ruse, potrivit unui comunicat de marți dimineața publicat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Inamicul…

- Din cauza atacului masiv cu rachete al trupelor ruse asupra Ucrainei in noaptea de 29 martie, Polonia a ridicat in aer avioane militare, a informat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate din Polonia pe rețeaua de socializare X .

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a vorbit in cadrul reuniunii aliaților Ucrainei, de la baza militara Ramstein din Germania, despre pierderile „uluitoare” suferite de Rusia pana acum. Potrivit șefului Pentagonului, aproximativ 315.000 de soldați ruși au fost uciși sau raniți in Ucraina,…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a prezentat detaliile așa-numitei Formule de Pace a Rusiei, care cere capitularea Ucrainei, „plata tuturor compensațiilor datorate Rusiei” și „adoptarea unui act privind reunificarea fostele teritorii ale Ucrainei cu Federația Rusa”,…

- Anastasia Savka, o lunetista cu indicativul Phoenix, a vorbit despre razboiul pe care-l duce ea, in care sunt multe impușcaturi precise, morți zi de zi, dorința de a trai și o rana care-i va marca viața, intr-un interviu acordat revistei Novoe Vremia.Aflata in recuperare la secția de traumatologie a…

- Ungaria blocheaza adoptarea unei declarații comune a UE cu ocazia celei de-a doua aniversari a invaziei pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia din cauza dezacordului cu anumite formulari. Potrivit lui Rikard Jozwiak, redactorul Radio Liberty, se pare ca Budapesta a blocat semnarea declarației comune…

- Razboiul din Ucraina intra sambata in cel de-al treilea an. Reuters a intervievat peste 20 de soldati si comandanti ucraineni din unitati de infanterie, drone si artilerie de pe diferite sectiuni ale frontului de 1.000 de kilometri din estul si sudul Ucrainei. Desi sunt inca motivati sa lupte impotriva…