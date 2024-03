Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a transmis, sambata, ca Romania va fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie.”Nu putem anticipa deznodamantul acestui razboi, dar putem fi siguri ca vom fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie. In fața amenințarilor pe care Rusia le reprezinta la adresa…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla miercuri si joi la Bruxelles, unde participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors si la reuniunea extraordinara a Consiliului European, scrie News.ro. Miercuri, seful statului va participa la ceremonia omagiala organizata…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania a fost si va ramane alaturi de Ucraina, informeaza AGERPRES . „Din pacate, anul care a trecut a continuat sa fie marcat de conflicte si situatii complexe, cu impact major asupra relatiilor internationale. Cel de-al doilea an de razboi impotriva…

- „Dintre tarile din regiune, Republica Moldova a resimtit cel mai mult impactul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, dar si al actiunilor hibride ruse pentru destabilizarea sa. Autoritatile de la Chisinau au avut resurse interne limitate pentru a gestiona crizele suprapuse cu care s-au confruntat si…

- "Din pacate, anul care a trecut a continuat sa fie marcat de conflicte si situatii complexe, cu impact major asupra relatiilor internationale. Cel de-al doilea an de razboi impotriva Ucrainei a continuat sa provoace pierderi imense, multiplicand consecintele negative la nivel global. Romania a fost…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut o convorbire, marti, in regim de videoconferinta, cu omologul sau ucrainean, Rustem Umerov, in cadrul discutiilor fiind abordata si pregatirea pilotilor romani si ucraineni in cadrul Centrului European de Instruire F-16 din Romania, transmite MApN,…

- Blocarea Portului Constanța de catre transportatori l-a iritat foarte tare pe ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, dar s-a uitat și motivul pentru care demnitarul roman este așa de nervos. Ministrul Transporturilor , Sorin Grindeanu, spunea ca i se pare „ciudat” faptul ca transportatorii au…