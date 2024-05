Stiri pe aceeasi tema

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova sa-și sporeasca producția de aparare prin cantitați mari de mașini-unelte, microelectronica, tehnologie pentru drone și rachete de croaziera, au declarat vineri, 12 aprilie, inalți oficiali americani citați de Reuters.Oficialii,…

- Ca intr-o adevarata confruntare dintre David și Goliat, marina Ucrainei reușește sa creeze probleme uriașe flotei Federației Ruse. Pe langa scufundarea navei amiral Moscova, inca de la inceputul razboiului, ucrainenii i-au facut pe ruși sa iși piarda curajul la Marea Neagra. Și-au mutat navele de la…

- Rusia a desfasurat in Crimeea cateva zeci de rachete Zircon, pe care le poate folosi pentru a lovi nu doar regiunile sudice din Ucraina, ci și Kievul și regiunile nordice ale tarii, noteaza Korespondent, potrivit Rador Radio Romania. Prin urmare, considera Natalia Humeniuk, reprezentanta trupelor…

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Mai multe explozii au fost auzite joi dimineata in centrul capitalei Kiev dupa o alerta aeriana de rachete si drone lansate de Rusia. Cel puțin 10 persoane au fost ranite in atac, printre ele fiind și un copil.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia razboiului dintre Ucraina si Rusia,…

- Kremlinul a anunțat ca nu va discuta public condițiile prevazute intr-un tratat de pace elaborat in primele luni ale razboiului din Ucraina, dupa ce publicația americana Wall Street Journal (WSJ) a dezvaluit vineri, 1 martie, detalii ale acestei propuneri de acord, scrie The Moscow Times.WSJ a relatat…

- „Vedem ca rușii calculeaza ca un conflict militar cu NATO este posibil in urmatorul deceniu”, a declarat șeful serviciului de informații externe de la Tallinn, citat de Financial Times.Rusia intenționeaza sa iși dubleze numarul de trupe staționate de-a lungul graniței cu statele baltice și Finlanda,…