Cause it’s so good to be in love/ But it’s so cruel what it does Dayana stralucește mai puternic ca niciodata datorita celei mai noi piese ale sale, “Need You”, o capodopera electronica inspaimantator de captivanta, care patrunde adanc in sfera obsesiei și a dorinței. Cu o voce catifelata, moale și luxurianta și alaturi de un instrumental vibrant și dinamic, Dayana promite sa iți cucereasca inima cu aceasta piesa. Piesa a fost compusa de Danny Shah, care a colaborat anterior cu artiști precum David Guetta și Kylie Minogue, impreuna cu Will Simms și Dayana. Producția a fost realizata, de asemenea,…