Stiri pe aceeasi tema

- “Deja Vu” este o capodopera muzicala realizata prin colaborarea dintre Gromee, Gamuel Sori și Kairos Grove, o piesa care merge pana in adancurile regretului și dorinței provenite dintr-o relație eșuata. Cu ritmuri pulsante și o voce ce iți va ramane in minte, piesa surprinde lupta de a gasi alinare…

- Erika Isac este una dintre cele mai auzite nume din industria muzicala, din ultimele zile. Artista a lansat o piesa prin care ”i-a pus la punct” pe toți barbații și a starnit reacții uluitoare! Iata cine este cantareața care a ajuns pe locul 1 in topurile din muzica.

- Ucraina și-a ales reprezentantul pentru Eurovision 2024. Astfel, Alyona Alyona și Jerry Heil au caștigat preselecția naționala și vor reprezenta țara in Suedia cu piesa „Teresa & Maria”. Duetul a caștigat in urma unui vot mixt dintre juriu și telespectatori, potrivit unian.net .

- Anul 2024 nu ar fi putut incepe mai bine decat cu un hit de la INNA. „Cheeky”, o captivanta combinație de ritmuri, compusa de Iraida, Sebastian Barac, Alex Cotoi, Marcel Botezan, INNA, cu versuri semnate de Iraida și INNA, și produsa de Marcel Botezan, Alex Cotoi și Sebastian Barac. Piesa imbina armonios…

- Ramane scris cum noi doi ne iubim… Iubirea vieții tale, ringul de dans și un acordeon. Andrei Ursu (cunoscut și ca wrs) va invita la vals in noua sa piesa. ,,Indragostiți de atatea ori” iți va ghida mișcarile și gesturile, iar dansul va fi dintr-o data ușor, trebuie doar sa iți dai voie sa visezi. Piesa…

- Dupa succesul colaborarii cu Puya, IRAIDA a facut pe toata lumea sa spuna Opriți planeta, vreau sa cobor la prima. Acum, artista lanseaza prima piesa a sa solo in limba romana: “NTM (Nu te mint)”. Piesa vorbește despre curajul de a spune nu in relații, de a te pune pe tine pe primul loc in... View Article

- Beyonce, cu parul blond și pielea alba pe covorul roșu Producția „Renaissance: A film by Beyonce” a fost lansata oficial. Beyonce a fost in centrul atenției la premiera, diva afișand pe red carpet un look spectaculos și, totodata, inedit. Queen Bey și-a pus in valoare formele purtand o rochie argintie…