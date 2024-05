Papa Francisc a denuntat, miercuri, industria globala de armament, afirmand ca ”este groaznic sa castigi bani din moarte”. ”Din pacate, in prezent investitiile care aduc cel mai mare profit sunt fabricile de armament”, a spus suveranul pontif in cadrul audientei generale saptamanale de la Vatican. Papa Francisc s-a declarat contra investițiilor masive in armament. In […] The post ”Este groaznic sa castigi bani din moarte”, spune papa Francisc despre industria armamentului appeared first on Puterea.ro .