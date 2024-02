Ecouri ale regretului: “Deja Vu” – Gromee x Gamuel Sori x Kairos Grove

Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara Film Society, un ONG local dedicat promovarii artei cinematografice, se pregatește sa aduca in atenția comunitații filmul „Asimptomatic”, un proiect realizat in Timișoara, care va avea premiera in cinematografele Cinema City din Timișoara (Shopping City) și București (AFI Cotroceni) incepand…

- Publicul cunoscator de limba engleza este așteptat saptamana viitoare la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare, unde va fi proiectat un film artistic scurt dar vibrant de animație pentru (aproape) toate varstele, o punere in scena cu o varianta destul de plauzibila de viitor imediat, un viitor sumbru…

- Ramane scris cum noi doi ne iubim… Iubirea vieții tale, ringul de dans și un acordeon. Andrei Ursu (cunoscut și ca wrs) va invita la vals in noua sa piesa. ,,Indragostiți de atatea ori” iți va ghida mișcarile și gesturile, iar dansul va fi dintr-o data ușor, trebuie doar sa iți dai voie sa visezi. Piesa…

- Beyonce, cu parul blond și pielea alba pe covorul roșu Producția „Renaissance: A film by Beyonce” a fost lansata oficial. Beyonce a fost in centrul atenției la premiera, diva afișand pe red carpet un look spectaculos și, totodata, inedit. Queen Bey și-a pus in valoare formele purtand o rochie argintie…

- Piesa ,,Unde ești acum” de la Eva Timush te poarta intr-o calatorie sonora in trecut, cu un vibe retro ce-ți atinge direct inima. Sintetizatoarele misterioase creeaza o atmosfera parca desprinsa dintr-un film nostalgic, adaugand intensitate sentimentelor de desparțire și regrete. Cu vocea ei captivanta…

- „Talk To Me” este un anthem pop-dance fascinant, care imbina cu fluiditate ritmurile electronice cu versuri emoțional incarcate, creand o experiența sonora captivanta. Piesa devine un canal pentru sentimente neexprimate, oferind o experiența comuna pentru cei care au simțit povara emoțiilor nespuse.…

- Viața e buna, ține-te bine de ea Din ce in ce mai curioși de pelicula Miami Bici 2? ADI va dezvaluie inca puțin din vibe-ul filmului ce se lanseaza pe 24 noiembrie și vine cu un sound fresh in piesa ,,Vegas”. Rockish, energica, savuroasa, ,,Vegas” va va purta printr-o calatorie pe meleagurile americane.…