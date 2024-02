Stiri pe aceeasi tema

- Cu o ascensiune artistica permanenta, dar și schimbari autentice, Lidia Buble aduce publicului un nou single, „Roșu Nuclear”. Piesa spune povestea fiecarei persoane care a trecut sau trece prin rutina, fie ea personala sau profesionala și are nevoie de schimbare, pentru a trece peste. Este despre curaj,…

- Dr. Gheorghe Baiulescu (n. 9 iulie 1855, Brașov, Imperiul Austriac – d. 16 martie 1935, Brașov, Romania) a fost medic balneolog, primul primar roman și primul prefect al Brașovului. Gheorghe (Georgie) Baiulescu a fost al doilea fiu al protopopului Bartolomeu Baiulescu și al Elenei Baiulescu . Locul…

- Muzica fabricata in Timișoara de catre membrii formației Implant pentru Refuz se afla in preferințele melomanilor din țara noastra, piesa „Rezonanța”, realizata alaturi de Bean MC, Junkyard și DJ Hefe ocupand poziția secunda in topul anului 2023 numit Romtop, realizat de Radio Trib. Piesa face parte…

- Will Armex lanseaza “You Are Beautiful” și o dedica soției sale. Aceasta compoziție melodica cu siguranța nu va va lasa indiferenți, mai ales in timpul sezonului sarbatorilor. Videoclipul include imagini private pe care Will le-a inregistrat singur cu telefonul sau. Atmosfera calda și dragostea autentica…

- VIDEO: O, ce veste minunata! Primul videoclip al trupei Bass and Drums formata din pasionați de muzica din Alba Iulia Alba Iulia Brass and Drums a lansat in decembrie 2023, primul lor videoclip. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, dirijorul Petru Adam a venit cu ideea de a pregati un cadou din partea grupului…

- VUNK incheie anul 2023 cu piesa „Numar pana la 3”, melodie care deschide drumul catre urmatorul album al trupei și catre aniversarea de anul viitor. „Cantecul asta e unul dintre primele scrise pentru albumul pe care urmeaza sa-l lansam in 2-3 luni. Conteaza mai puțin ce m-a facut sa-l scriu și mai…

- Sfarșitul lui 2023 vine cu muzica proaspata și promisiunea unui material muzical complex din partea EMEI. “Lyudi”, o piesa despre bucuria de a fi, a trai și de a canta, deschide seria lansarilor și ne face pofta de mai multa muzica. Extaz și liniște in același timp, urmeaz-o pe EMAA pentru a afla ce…

- Andreea Bostanica e genul de apariție care intoarce orice privire, iar asta se vede și in numerele pe care le strange pe platformele de socializare. Acum, artista se intoarce la prima ei iubire reala, muzica, și lanseaza ,,N-o sa te”, o piesa care vorbește despre experiența unei prime iubiri adanci,…