Vindecarea prin artă – ,,Carioci” – Olga Verbițchi Piesa ,,Carioci” a Olgai Verbițchi este o calatorie emoționala profunda și un elogiu adus puterii vindecatoare a artei. Inițial inspirata de un moment trecator in care simțea o conexiune speciala cu cineva, Olga a transformat aceasta experiența intr-o compoziție bogata in semnificații. In timpul procesului de compunere a ,,Carioci”, artista și-a propus sa-și exprime trairile și sentimentele prin muzica, vazand-o ca pe o modalitate de a retrai și de a ințelege mai adanc poveștile din trecutul sau. Pentru artista, muzica este nu doar o forma de creație, ci și un instrument de vindecare, iar scrierea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

