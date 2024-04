Stiri pe aceeasi tema

- Piesa ,,Carioci” a Olgai Verbițchi este o calatorie emoționala profunda și un elogiu adus puterii vindecatoare a artei. Inițial inspirata de un moment trecator in care simțea o conexiune speciala cu cineva, Olga a transformat aceasta experiența intr-o compoziție bogata in semnificații. In timpul procesului…

- Piesa ,,Inapoi in viitor” este o explozie de emoție și pasiune, in care The Motans și Andra se unesc pentru a crea o experiența muzicala inegalabila. Este o simfonie a inimilor, in care vocile lor se impletesc armonios, formand un portret vibrant al sentimentelor. Versurile piesei sunt un adevarat testament…

- Pentru ca zilele acestea se vorbește despre iubire, relații și sentimente profunde, buzoianul Andrei Ursu și-a promovat foarte mult o noua piesa din albumul sau personal. Melodia „Crede-ma” face parte din cele cinci hit-uri din albumul „Cantece de inima”, proiect ce marcheaza un moment important in…

- Tamiga & 2Bad au lansat recent o noua melodie pop intitulata “Amor”. Piesa combina elemente de muzica latino, creand astfel o atmosfera vibranta și totodata visatoare. Versurile melodiei vorbesc despre pasiunea și iubirea pentru o persoana speciala, cu un mesaj care transmite dorința de a trai fiecare…

- Știi acea perioada frumoasa in care grijile nu existau? Ei bine, Proconsul ne indeamna sa ne oprim o secunda și sa ne amintim cu melancolie de vremurile in care visurile intotdeauna se implineau. “In lumea ta” ne poarta printr-o stare nostalgica, dar in același timp transmite mesajul unei iubiri sincere,…

- Cu o ascensiune artistica permanenta, dar și schimbari autentice, Lidia Buble aduce publicului un nou single, „Roșu Nuclear”. Piesa spune povestea fiecarei persoane care a trecut sau trece prin rutina, fie ea personala sau profesionala și are nevoie de schimbare, pentru a trece peste. Este despre curaj,…

- Eva Timush i se alatura lui ADI pentru a aduce o nota distinctiva piesei ,,Un pic”. Piesa devine o calatorie in lumea sentimentelor, provocandu-ne sa reflectam la ce și cum simțim, fara a oferi raspunsuri imediate. Versurile, asemenea unui jurnal personal, expun gandurile și trairile artiștilor intr-un…

- Randi și copiii din programul Cantus Mundi aduc o dimensiune remarcabila și profunda live-ului piesei „Singur acum”. Prin integrarea vocii lor nealterate și a inocenței naturale, melodia capata o incarcatura emoționala adiționala. ,,Singur acum”, reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații…