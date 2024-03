Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anunțul ca Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintai deschide playlist-ul acestei colaborari. ,,Diferențe” este primul single pe care Satoshi il lanseaza alaturi de Global Records. Piesa ,,Diferențe” exploreaza…

- „Ring Ding Ding”, interpretata de Karmen și Andrei Banuța, este o piesa electrizanta despre puterea de a lasa in urma relațiile toxice, spre binele propriu. Este vorba de acel gen de relații in care increderea și iubirea nu au primat niciodata, ci mai degraba egoismul și superficialitatea, iar aceasta…

- In prima zi a celui mai vesel și romantic anotimp din an, Smiley lanseaza „Culoarea ta”, o piesa in toate culorile iubirii. De la albastrul ochilor, albul norilor, auriul cerceilor, verdele semaforului, movul strugurilor sau roșul aprins al nopților, Smiley coloreaza lumea in toate nuanțele din paleta…

- Talentatul muzician slovac Alan Murin lanseaza prima sa piesa internaționala „Still Love You”, o colaborare cu IOVA și producatorul Șerban Cazan. Bazele piesei au fost puse de Alan Murin in urma cu aproape doi ani, la scurt timp dupa ce s-a intors din America. Atunci a reușit sa atraga atenția casei…

- Baieții de la Acoustic Boyz au reușit! Piesa lor a ajuns la Theo Rose, artista i-a placut din prima, iar acum lanseaza ,,Toate inimile frante” impreuna. Piesa vorbește despre o relație defectuoasa, despre posibilitatea unei șanse de a repara acea legatura și despre speranța ca inima se va vindeca intr-o…

- Benjamin Ingrosso a lansat single-ul “Kite”. Piesa a fost co-scrisa de Benjamin insuși, impreuna cu Anya (Kylie Minogue), Jon Shave (Britney Spears, Zayn), Salem Al-Fakir și Vincent Pontare și produsa de Jon Shave și Vargas & Lagola (Avicii, Madonna, Sia, A$AP Rocky, Lady Gaga). Imbinand perfect pop-ul…

- Iulian Nunuca, caștigatorul Vocea Romaniei 2022, lanseaza piesa „Imaginea ta”, alaturi de Universal Music Romania. Dupa momentele impresionante de la Vocea Romaniei, unde Iulian a cucerit publicul si juriul cu abilitatile vocale și versatilitatea sa, acesta a intrat in studio, unde a pregatit numeroase…

- ANTONIA incheie 2023 cu ”Iubirea mea e cu tupeu”, o piesa despre o relație pasionala și o iubire cu nabadai. Piesa a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi, Nicole Cherry, text Denis Roabeș (The Motans), producție Alex Cotoi. Videoclipul pentru ”Iubirea mea e cu tupeu” a fost filmat de…