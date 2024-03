Stiri pe aceeasi tema

- Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la legendarul Eurovision Song Contest, ce are loc la Malmo, Suedia, pe 11 mai. Scrisa de Olly și de producatorul electronic Danny L Harle, „Dizzy” este acea goana imbatatoare pe care o simți cu cineva nou; emoțiile sale intense…

- MGK a lansat piesa “don’t let me go”. Senzația muzicala MGK transcende granițele introspecției muzicale cu cea mai recenta lansare, „Don’t Let Me Go”. Dezvaluind un capitol profund al carierei sale, enigmaticul artist se adancește in adancurile sufletului sau, dezvaluind cicatricile trecutului sau tumultuos.…

- Emanuel Cirstea lanseaza un nou single, ARMA ALBA, o piesa de dragoste cu o poveste pe care cu toții am trait-o la un moment dat. Melodia are un sound actual și un vibe ce va face ascultatorii sa dea play piesei iar și iar inca de la prima audiție. Emanuel a lasat deoparte rețeta obișnuita a unei lansari…

- Baieții de la Acoustic Boyz au reușit! Piesa lor a ajuns la Theo Rose, artista i-a placut din prima, iar acum lanseaza ,,Toate inimile frante” impreuna. Piesa vorbește despre o relație defectuoasa, despre posibilitatea unei șanse de a repara acea legatura și despre speranța ca inima se va vindeca intr-o…

- ,,ZODIAC” e piesa pe care o veți pune pe repeat, colaborarea extraordinara dintre NOUA UNȘPE (911), RAVA și BITTNER, ce transcende limitele genurilor rap și trap. Cu un sound mistic și autentic, piesa te captiveaza imediat intr-o atmosfera hipnotica sub lumina lunii. Ritmul pulsant și beat-urile bine…

- Cally Roda și ADDA fac echipa pentru prima data și aduc in playlisturi primul lor single impreuna, „Aleea”, o piesa sensibila ce va atinge cu siguranța inimi. Cu muzica și versurile compuse de catre Cally Roda alaturi de ADDA și Vlad Flueraru, „Aleea” este o piesa ce exploreaza sentimentele profunde…

- Realizatorii filmului Klaus & Barroso au colaborat cu artiștii Amuly și Azteca la realizarea unui videoclip pentru piesa „Frațioru’ meu”, o adaptare muzicala inedita. Regizat de Bogdan Theodor Olteanu și filmat de Mihai Marius Apopei, videoclipul produs de Seek Music poate fi urmarit pe canalul lui…

- Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”, o interpretare a clasicului John Denver din 1971, „Take Me Home, Country Roads”. Piesa, un single unic, este cea de-a doua lansare a Lanei, dupa cel de-al noualea album de studio, nominalizat la Grammy și apreciat de critici, „ Did you know that there’s…