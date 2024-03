Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Banuța, artistul cu o voce ce-ți atinge sufletul, a ales Ziua Indragostiților pentru a lansa o piesa care sa-ți mearga direct la inima. Intitulata ,,Pe veci și ceva”, aceasta piesa este o oda adusa iubirii, o poveste spusa cu delicatețe și pasiune. In centrul melodiei sta iubirea, acea forța…

- ATB face echipa cu David Frank pentru “Take A Moment”. Producatorul, muzicianul și DJ-ul multipremiat, ATB aduce o noua piesa electronica de dans, care promite sa captiveze publicul larg cu sunetul sau. Alaturi de producatorul și cantarețul David Frank, ambii artiști introduc „Take A Moment”, o piesa…

- Piesa ,,Ai fost” a adus doar bucurie de la lansarea sa oficiala, atat pentru artiști, cat și pentru fanii acestora. La un an de la lansare, cu 22 de saptamani in Top 10 Media Forest și 7 saptamani consecutive pe poziția #1, ,,Ai fost” este numita cea mai ascultata piesa de la radio din 2023.... View…

- “Picasso” este o piesa senzuala și captivanta, creata de talentatul compozitor Cezar Guna, alaturi de producatorul REALM. Piesa este o oda poetica dedicata unei prezențe feminine excepționale, evidențiind frumusețea și complexitatea acesteia prin intermediul versurilor și armoniilor muzicale subtile.…

- Dupa ce ne-a facut sa dam din cap pe ritmuri dnb in ultimul sau EP, “MAT-STHANI SARVA-BHUTANI”, Killa Fonic se intoarce la stilul alternativ și ne surprinde cu o piesa in italiana: “NECROMANCER”. O chitara energica te va ghida in lumea invaluita de mister a artistului, care iși spune impecabil versul…

- 2024 doar ce a inceput, iar ANTONIA aduce atmosfera și buna dispoziție cu cel mai nou hit al ei, „Hasta Luego”. Piesa a fost scrisa de Luisa Ionela Luca (Minelli), Sophie Simmons, Petre Octavian Ioachim (Achi) și produsa de Petre Octavian Ioachim (Achi). ANTONIA a lansat astazi videoclipul oficial al…

- „Taka Taki”, prima colaborare dintre Monoir și Iuliana Beregoi, este o piesa electronica inovatoare care sparge barierele genurilor muzicale, incorporand cu lejeritate influențe orientale intr-un mozaic sonor captivant. De la primele acorduri, piesa te invita intr-o calatorie captivanta, unde se imbina…

- Bine ați venit in universul muzical al noii piese semnate de Dayana -,,Fulgii cad” – o piesa ce iți smulge inima din prezent și o plimba cu nostalgii prin vremuri mai vechi. Imagineaza-ți ca deschizi ușa catre o camera plina de amintiri, iar sunetul pianului iți spune povestea unei iubiri pierdute,…