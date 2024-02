Signal, considerata de multi specialisti drept cea mai sigura aplicatie de comunicare digitala, ofera, mai nou, posibilitatea crearii numelor de utilizatori pentru contactarea acestora. In cazul Signal, numele de utilizator nu are aceeasi functionalitate precum la majoritatea utilizatorilor. Acesta nu are rol in autentificare, ce se realizeaza, in continuare, pe baza numarului de telefon. In schimb, noile nume de utilizatori pot fi folosite pentru realizarea contactului dintre utilizatori – in locul numerelor de telefon, utilizatorii pot face acum schimb de noile nume. Anterior, numarul de telefon…