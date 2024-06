Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat! Suspendarea taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre Uniunea Europeana a fost prelungita cu inca un an, in urma intrarii in vigoare de joi, 6 iunie, a regulamentului adoptat de Consiliu la 13 mai, arata comunicatul de presa al Comisiei Europene,…

- „Voi face o referire cu privire la exploatarea de gaze naturale la Marea Neagra, implicit proiectul Neptun Deep. Noi exploatam deja gazele naturale la Marea Neagra, stim foarte bine ca avem proiectul BSOG la mica adancime, Neptun Deep, cum ii spunem si numele, urmeaza sa aduca la suprafata gaze naturale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a repetat, joi, intr-o declarație pentru The Economist, ca, in cazul agravarii situației pe frontul din Ucraina, nu este exclusa o trimitere de trupe occidentale pe teren, in cazul in care Kievul va solicita acest lucru, relateaza AFP, citata de News.ro.„Daca rusii…

- In contextul razboiului de agresiune dus de catre Federația Rusa in Ucraina, experții in securitate europeni preseaza din ce in ce mai mult clasa politica europeana pentru a consolida politica de securitate și aparare a Uniunii Europene. Dupa alegerile europene din iunie, liderii europeni vor decide…

- Unele banci occidentale au inceput sa faca lobby contra propunerilor Uniunii Europene de a redistribui miliarde de euro din dobanzile la activele rusesti inghetate in Occident, din cauza temerilor ca s-ar putea confrunta cu litigii costisitoare, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze…

- In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…

- „Acest lucru consolideaza stabilitatea noastra economica si financiara”, a declarat Smihal intr-o postare pe platforma X. In timp ce razboiul cu Rusia intra in al treilea an, Ucraina depinde in mod esential de ajutorul financiar din partea partenerilor sai occidentali, dar finantarea externa s-a diminuat…

- Importurile europene au crescut cu 94% intre 2019 si 2023 comparativ cu perioada 2014-2018, a precizat Institutul International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) intr-un comunicat. Ucraina a fost al patrulea cel mai mare importator din lume intre 2019 si 2023, dupa ce cel putin 30 de…