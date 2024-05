Premieră în lumea auto: Apare taxa pe kilometraj! Noile condiţii în care va fi aplicată Taxa pe kilometraj reprezinta un nou sistem de impozitare considerat mai echitabil pentru toți utilizatorii de vehicule. Departamentul de Transport din California a anunțat lansarea unui proiect pilot pentru a testa tranziția de la taxele pe combustibil la o taxa bazata pe kilometrajul parcurs. Aceasta inițiativa are drept scop sa ofere un mod de impozitare mai just și echitabil. In prezent, cele 1,2 milioane de vehicule electrice inregistrate in stat nu contribuie la fondurile necesare pentru repararea drumurilor. In contrast, proprietarii de vehicule pe benzina sau motorina platesc anual aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

