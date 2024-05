Şoselele din România pe care şoferii trebuie să plătească rovinieta şi excepţiile de la lege Rovinieta este o taxa de drum obligatorie pentru toți șoferii romani care folosesc infrastructura naționala de șosele. Șoferii știu ca in Romania, costul rovinietei variaza in funcție de gabaritul vehiculului. Cat ii costa pe șoferii romani rovinieta in 2024 Noile tarife pentru rovinieta au fost publicate de Compania Naționala de Drumuri. Incepand cu 11 martie 2024, cea mai ieftina rovinieta costa 2,5 euro pentru autoturisme și este valabila timp de 24 de ore. Pentru camioanele de peste 12 tone cu cel puțin 4 axe, rovinieta cu valabilitate de 12 luni costa 1.210 euro. Taxele de drum achitate anterior… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

