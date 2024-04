Stiri pe aceeasi tema

- In punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria se inregistreaza un timp de asteptare ridicat, la iesirea din Romania, pe arterele destinate autovehiculelor de transport marfa, ca urmare a restrictiilor de circulatie pentru mijloacele de transport din aceasta categorie, impuse de autoritatile…

- In punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria se inregistreaza un timp de asteptare ridicat, la iesirea din Romania, pe arterele destinate autovehiculelor de transport marfa,... The post POLIȚIA DE FRONTIERA Masuri de fluidizare pentru mijloacele de transport marfa dupa restricțiile de…

- In punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria se inregistreaza un timp de asteptare ridicat, la iesirea din Romania, pe arterele destinate autovehiculelor de transport marfa, ca urmare a restrictiilor de circulatie pentru mijloacele de transport din aceasta categorie, impuse de autoritatile…

- In acest moment este in plina desfașurare o noua acțiune de salvare a unui barbat ucrainean dat disparut de nevasta. Acțiunile de cautare au loc in Munții Maramureșului, barbatul de 38 de ani fiind plecat de acasa din data de 21 martie. Salvamont Maramureș spune ca soția acestuia le-a spus oamenilor…

- Actiune in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii Maramuresului ptr cautarea unui cetatean ucrainean de 38 ani a carui disparitie a fost anuntata de sotia acestuia. Barbatul a plecat de acasa in data de 21 Martie si a anuntat ca va suna acasa de indata ce va ajunge in Romania, fapt care nu s-a…

- Un anunț facut de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Oradea indica faptul ca incepand cu noaptea de joi, la ora 23:00, pana in seara zilei de vineri, 15 martie, la ora 23:00, ora locala din Romania, circulația camioanelor cu o greutate peste 7,5 tone va fi limitata in Ungaria.…

- Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Andrei Dinca, a declarat, pentru Agerpres, ca "sistemul informatic al autoritatilor de frontiera maghiare este nefunctional si se lucreaza la remedierea problemelor"."Frontiera poate fi tranzitata de catre cetatenii statelor Uniunii Europene, iar cetatenii…

- Coloane de camioane de pana la cinci kilometri sunt formate, luni, inaintea principalelor puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, din judetul Arad, dupa ce tara vecina a reintrodus, din weekendul care s-a incheiat, restrictii pe drumurile publice pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5…