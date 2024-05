Administraţia Biden va impune dotarea tuturor maşinilor şi camioanelor noi cu tehnologie avansată de siguranţă Intr-un interviu, secretarul pentru Transporturi, Pete Buttigieg, a spus ca cerinta este conceputa pentru a reduce decesele pietonilor, care au fost in crestere in epoca post-Covid 19. ”Atat de multi americani isi pierd viata pe drumurile noastre. Credem ca avem cu adevarat responsabilitatea de a face ca aceasta tehnologie sa fie standard in flota din SUA”, a spus Buttigieg. Noile standarde vor impune tuturor masinilor sa evite contactul la o viteza de pana la 62 mile/h (99 km/h) si vor impune ca trebuie sa poata detecta pietonii in intuneric. De asemenea, vor necesita franare pana la 45 mile/h… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

