Maşinile electrice devin o povară şi mai mare. Noile taxe pe care trebuie să le plătească şoferii Cine a crezut ca este ieftin sa ai o masina electrica s-a inselat! Pe langa costurile de achizitie si problemele legate de infrastructura, mai ales in Romania, Guvernele europene planuiesc noi taxe aferente acestor masini. Autoritațile au in plan sa impuna catre plata diverse sume, pentru a acoperi costurile care nu țin de carburantul accizat. […] The post Masinile electrice devin o povara si mai mare. Noile taxe pe care trebuie sa le plateasca soferii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masinile electrice din Romania au inregistrat anul trecut o crestere de 26%, ajungand la o cota de piata de 24% in 2023, iar utilizarea practicilor de date uniforme este primordiala pentru a spori satisfactia utilizatorilor si pentru a incuraja adoptarea pe scara larga, a afirmat Mihai Draghici, Partener,…

- Dupa ce a primit primele elicoptere Black Hawk, Romania are oficial și primii instructori pentru aceste aeronave. Asta inseamna ca in scurt timp, o sa vedem toate cele șapte elicoptere in acțiune. Printre misiunile Black Hawk se numara și prinderea șoferilor care incalca legea. Noile elicoptere au camere…

- Soferii din Romania primesc si vesti bune. O noua lege ii scutește de la plata impozitului auto. Cine se incadreaza? Proiectul de lege vizeaza scutirea de impozit pentru persoanele aflate in circumstanțe speciale. Propunerea ar urma sa fie pusa in aplicare numai pentru un singur autovehicul cu o capacitate…

- Oficialii APIA susțin ca mașinile mHEV sunt mai puternic subvenționate decat cele PHEV iar aceasta situație reprezinta o „anomalie” existenta in Rabla Plus 2024. Intr-o dezbatere despre perspectivele pieței auto pentru anul 2024 , Dan Vardie, președintele Asociației Producatorilor și Importatorilor…

- Noul episod de iarna prin care trece Romania aduce in discuție o problema mai veche: șoferii care nu iși curața cum trebuie mașinile de zapada. Mulți șoferi nici macar nu știu ca pot sa fie amendați in cazul in care nu iși deszapezesc autoturismele. O problema mare cu mașinile acoperite de zapada este…

- Polonia este interesata sa incheie un acord cu Ucraina, care sa permita comertul cu produse agricole pe baza de licente de export/import, similar cu cel convenit de autoritatile de la Kiev cu Romania si Bulgaria, astfel incat sa inceteze protestele de la granita Ucrainei, a declarat pentru Reuters un…

- Autoritațile anunța modificari la perioada de valabilitate a rovinietei. Șoferii vor putea plati rovinieta pentru o zi, dar ea va fi mai ieftina cu doar trei lei fața de cea actuala, pentru o saptamana. Dispare taxa pe drum cu o perioada de trei luni și apare cea cu valablitate de doua luni.

- Autoturismele la mana a doua au scazut, iar mașinile electrice au stabilit un nou record. Analiza a pieței auto din Romania in 2023 Autoturismele la mana a doua au scazut, iar mașinile electrice au stabilit un nou record. Analiza a pieței auto din Romania in 2023 La sfarșitul anului 2023, platforma…