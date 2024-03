Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem ingroziti de ceea ce s-a intamplat in Baltimore, iar gandurile noastre sunt alaturi de toti cei afectati”, a precizat compania in declaratia sa. Compania, al carei nume complet este A.P. Moller – Maersk, a precizat ca niciun membru al echipajului si personalului companiei nu se mai afla la bordul…

- Salvatorii cauta zeci de persoane in apele raului Patapsco, dupa prabusirea podului de la Baltimore. Temperaturile sunt un motiv de ingrijorareConditiile de inghet si vizibilitatea limitata la locul prabusirii podului Francis Scott Key din Baltimore ar putea "reprezenta un motiv de ingrijorare" in…

- Numarul persoanelor care au murit in urma alunecarii de teren din sudul Filipinelor a urcat la 35, a declarat, duminica, un oficial, in timp ce salvatorii continuau sa sape in noroi, desi sansele de a mai gasi supravietuitori au scazut, scrie Reuters, citat de news.ro.Alunecarea de teren a avut loc…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a spus marti ca remanierea militara si politica asteptata sa aiba loc in scurt timp la Kiev nu va avea impact asupra relatiilor tarii cu aliatii occidentali, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Tensiunile ridicate dintre Rusia și NATO au escaladat aparent in ultimele saptamani, dupa ce alianța militara a anunțat luna trecuta cel mai mare exercițiu militar din ultimii 35 de ani. Denumit "Steadfast Defender 2024", exercițiul a fost lansat la sfarșitul lunii ianuarie și se va desfașura pana in…

- Inca o banca europeana intra in valul de concedieri masive, anunțand planuri de desființare a unui numar semnificativ de locuri de munca. Societe Generale, a treia cea mai mare banca listata la bursa din Franța, intenționeaza sa faca concedieri masive pe piața sa de origine, ca parte a eforturilor de…

- UPDATE Zelenski: Rusia va plati pentru teroare, va simti cu siguranta raspunsul UcraineiAtacul cu rachete din dimineata zilei de luni a provocat moartea a patru persoane si ranirea altor 45. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat acest lucru in discursul sau nocturn."Aceasta dimineata,…