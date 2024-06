În ce condiții se anulează permisul auto. Bolile din cauza cărora nu mai ai voie să conduci In ce condiții se anuleaza permisul auto. Bolile din cauza carora nu mai ai voie sa conduci. Permisul de conducere poate fi anulat in anumite condiții. Ți se anuleaza permisul de conducere in cazul anumitor boli, dar și in cauza unei medicamentații destul te puternice. Masura este menita sa protejeze atat conducatorii auto, cat și ceilalți participanți la trafic. Afecțiunile ce pot duce la anularea permisului auto includ epilepsia, vertijul, bolile de inima, diabetul, și multe altele. De asemenea, șoferii cu probleme de vedere sunt obligați sa poarte ochelari sau lentile de corecție. In ce condiții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

