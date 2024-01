Shell îşi vinde operaţiunile onshore de petrol şi gaze de pe o piață, pe care opera de 100 de ani Shell ia o decizie importanta cu privire la o țara din Africa, unde iși incheie operatiunile onshore de petrol si gaze, dupa o prezența de aproape o suta de ani. Compania a decis sa-si vanda filiala din Nigeria unui consortiu de cinci companii locale, in mare parte, pentru o suma de pana la 2,4 miliarde de dolari. Shell va ramane activa totuși in sectorul offshore, mai profitabil si care nu aduce așa de multe probleme. Gigantul energetic britanic a fost pionier in afacerile cu petrol si gaze din Nigeria incepand cu anii 1930. Ani la rand a avut, insa, probleme cu sute de scurgeri de petrol terestre,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

