Croazierele pe Dunăre, o atracție estivală care câștigă puncte și în preferințele românilor A devenit tentanta, pentru zeci de mii de turiști occidentali, dar și pentru din ce in ce mai mulți romani, o calatorie pe Dunare la bordul unei nave de croaziera, de la Viena pana in Delta, dar și pe și Canalul Rhin-Main, pana la Basel (Elveția), Strasbourg (Franța) și Amsterdam (Olanda). Revine in actualitate o […] The post Croazierele pe Dunare, o atracție estivala care caștiga puncte și in preferințele romanilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

