World Bank: România prinde din urmă Europa Occidentală în câțiva ani Conform unei proiecții World Bank pe baza datelor Eurostat, Romania și Polonia au șansa sa prinda nivelul puterii de cumparare al Germaniei, Franței și Italiei in mai puțin de zece ani. Experții World Bank au analizat datele din ultimii 20 de ani ai Eurostat, iar concluzia este uimitoare: Nu mai este mult pana cand Romania prinde din urma țarile ”cu apa calda”. Un grafic realizat de Banca Mondiala arata cum a crescut puterea de cumparare in doua cele mai mari țari membre UE din estul Europei, Romania și Polonia, comparativ cu Germania, Franța, Spania și Italia. Astfel, in ultimii ani puterea de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

