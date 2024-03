Scandal în structurile de comandă NATO. Comandantul Eurocorps este anchetat contrainformativ! Comandantul grupului de lupta Eurocorps , o unitate multinaționala NATO-UE, cu baza in Franța, a fost demis și rechemat in țara sa, Polonia . General-locotenentul Jaroslaw Gramadzinski va fi subiectul unei anchete de contrainformații. Ministrul polonez al Apararii, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat ca tara sa si-a informat in prealabil aliatii despre demiterea comandantului Eurocorps, general-locotenentul Jaroslaw Gromadzisnki, iar acestia nu si-au exprimat vreo ingrijorare. Decizia vine in plin scandal de spionaj in Polonia, iar inaltul oficial militar polonez face subiectul unei anchete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

