Marcel Ciolacu, mesaj pentru românii nemulțumiți de Codul Rutier: ”Eu cred că legea este bună” Marcel Ciolacu vine cu un mesaj pentru toți cei nemulțumiți de noile modificari aduse la Codul Rutier. Marcel Ciolacu a declarat, sambata, la Palatul Parlamentului, ca romanii nu trebuie sa fie suparați de consecințele Ordonanței 84 prin care s-a modificat Codul Rutier astfel incat permisul de conducere sa fie reținut daca șoferul este depistat pozitiv la testul antidrog. ”Nu e o catastrofa daca ramai fara permis doua zile”, a spus prim-ministrul. In același timp, el a mai ținut sa explice și faptul ca o lege similara exista și in Germania, și in Spania, și ca este necesara pentru a reduce numarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

