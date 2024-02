Stiri pe aceeasi tema

- ”Focuri au fost aprinse. s-au tras focuri de artificii, iar vehicule agricole circula pe autostrada” luni seara, descrie pe X politia din regiunea Gelderland (centru), care anunta ca ”s-au luat masuri”. The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway…

- Vreme ca in toiul verii in Franta. Au fost aproape 28 de grade in sudul tarii. Iar in zonele montane, multe statiuni de schi au fost inchise, pentru ca nu au zapada. Peste Ocean, sudul Californiei are parte de prea multe preicpitatii. Sapte sute de mii de oameni au ramas pe intuneric din cauza unei…

- Germania este cea mai bogata țara din Europa intr-un top al marilor puteri de pe batranul continent, clasament care mai are in frunte Regatul Unit, dar și Rusia. In 2023, lider in acest top a fost Germania , care a devansat Regatul Unit. Germania a avut un PIB de 3,85 trilioane de euro și in ciuda provocarilor…

- Municipiul Oradea a obtinut cel mai mare punctaj din tara in auditul pentru fondurile elvetiene, ceremonia de decernare a diplomei de Comunitate Sustenabila – „European Energy Award” avand loc vineri, la Primaria Oradea, in prezenta reprezentantilor Romania Green Building Council (RoGBC) si ai Ambasadei…

- V.S. Vremea frumoasa și zapada de pe partiile deschise au atras ca un magnet turiștii la Sinaia, la finalul saptamanii trecute. Iubitorii sporturilor de iarna – schiori și snowboarderi – au luat cu asalt cele cinci partii deschise pe domeniul schiabil de mare altitudine din Sinaia! Ieri, inca de la…

- Schiorul era in prima zi a vacanței sale in stațiunea romaneasca de schi Poiana Brașov și se afla la o altitudine de 2.000 de metri, pe unul dintre cei mai inalți munți din zona, savurand aerul proaspat. Vremea și condițiile de zapada erau absolut perfecte. Fiind un schior experimentat și aflat intr-o…

- Corala „Ciprian Porumbescu"a Asociației „Sing Bucovina" din municipiul Suceava a concertat recent in Elveția, Franța, Italia și Germania. Sucevenii s-au aflat, in perioada 30 noiembrie – 10 decembrie 2023, intr-un turneu aniversar dedicat celor 120 ani de tradiție in ...

- jmEvents, organizatorul unor evenimente de prestigiu precum Festivalul Internațional EUROPAfest, Bucharest International Jazz Competition organizeaza eXplore Jazz & Classic, o serie de evenimente cu artiști de top din Italia, Polonia, Franța și Romania.