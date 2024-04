Stiri pe aceeasi tema

- Vacanțele creeaza cele mai frumoase amintiri, iar vremea contribuie mult la acest aspect. In funcție de vreme iți propun cele mai bune destinații pentru fiecare luna in parte. Ianuarie schi in Alpi sau sejur in Insulele Caraibe Luna ianuarie este ideala pentru o vacanța la schi in Alpi, iar prețurile…

- Vacanțele creeaza cele mai frumoase amintiri, iar vremea contribuie mult la acest aspect. In funcție de vreme iți propun cele mai bune destinații pentru fiecare luna in parte. Ianuarie schi in Alpi sau sejur in Insulele Caraibe Luna ianuarie este ideala pentru o vacanța la schi in Alpi, iar prețurile…

- Vacanțele creeaza cele mai frumoase amintiri, iar vremea contribuie mult la acest aspect. In funcție de vreme iți propun cele mai bune destinații pentru fiecare luna in parte. Ianuarie schi in Alpi sau sejur in Insulele Caraibe Luna ianuarie este ideala pentru o vacanța la schi in Alpi, iar prețurile…

- O noua investigație Greenpeace a luat urma lemnului provenit din padurile Romaniei! Astfel s-a ajuns ca 7 producatori de mobila aprovizioneaza magazinele IKEA din 13 țari! Padurile Romaniei sunt distruse de un numar de 7 producatori de mobila care iși vand produsele in magazinele IKEA! Asta a descoperit…

- Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu…

- ROMANIA CA PROIECT GEOPOLITIC ȘI INTERESUL NAȚIONAL ROMANESC IN CONTEXTUL DEZORDINII MONDIALE ACTUALE POLITICA EXTERNA A ROMANIEI IN ANII 1990 PREJUDECAȚI ROMANO-SCEPTICE ȘI AMENINȚARI GEOPOLITICE In noul context internațional aparut dupa incetarea Razboiului rece și dispariția ordinii mondiale bipolare,…

- Cu toate ca reprezinta o comoara culinara autohtona, peste 90% din producția de hribi din Romania este exportata, cu predilecție catre țari precum Franța și Austria. Comenzile pentru hribii romanești se succed pe banda rulanta, iar fermierii și culegatorii romani sunt dornici sa satisfaca cererea tot…

- Romania a dat lovitura in Franța și Austria, acolo unde un produs romaneasc se vinde ca paina calda, la un preț destul de piperat. Amatori de gusturi fine, francezii și austriecii se inghesuie sa cumpere alimentul care e o delicatesa și in bucataria din Italia!Producatorii de hribi dezvaluie ca peste…