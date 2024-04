Ce state din Schengen au reintrodus controale temporare la frontiera? In timp ce Romania se straduieste sa convinga si sa ajunga in Schengen si cu frontierele terestre, Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, ceea ce a determinat unele state membre sa reintroduca temporar controale la frontiera in ceea ce este in mod normal un spatiu larg de libera circulatie. Normele Schengen permit acest lucru „in ultima instanta” pentru a evita amenintari grave la adresa securitatii interne sau a politicii publice. Reuters a sumarizat tarile Schengen…