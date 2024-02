Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump a spus ca este un „compliment” pentru el declarația președintele rus Vladimir Putin, care, intrebat pe cine ar prefera președintele Statelor Unite dupa alegerile din noiembrie, a raspuns ca pe rivalul sau, președintele Joe Biden, scrie US TodayVorbind cu susținatorii sai…

- Intrebat cine este de preferat pentru Rusia ca președinte al SUA - Joe Biden sau Donald Trump - președintele rus Vladimir Putin a spus ca este de preferat Biden. Putin a explicat intr-un interviu cu jurnalistul postului de televiziune Rossiya-1, Pavel Zarubin, publicat pe canalul Telegram al Kremlinului,…

- Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca omologul sau american Joe Biden este mai "previzibil" pentru Moscova decat rivalul sau Donald Trump, dar ca Rusia este pregatita sa "lucreze" cu oricine ar castiga alegerile prezidentiale din SUA, potrivit AFP. Intrebat de un jurnalist care presedinte ar fi…

- Casa Alba se declara revoltata de declarațiile facute de Donald Trump. Ce a spus acesta și de ce e considerat revoltator? Casa Alba a respins comentariile facute de fostul presedinte american Donald Trump in legatura cu faptul ca nu si-ar proteja aliatii din NATO de o potentiala invazie rusa, calificandu-le…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu exclude o intruziune a Rusiei in viitoarele alegeri prezidentiale din Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu exclude faptul ca Rusia va incerca sa intervina in viitoarele alegeri prezidențiale din toamna și a indemnat sa se…

- Michelle Obama se teme de rezultatul alegerilor din SUA programate in decembrie anul acesta. Fosta prima doamna și-a enunțat temerile intr-un podcast la care a participat. Ea spune despre alegerile prezidențiale ca o sperie pentru ca sunt fapte ce nu pot fi controlate. ”Ce se va intampla la urmatoarele…

- Aproape jumatate din populatia lumii – cam 49%, potrivit calculelor AFP – va fi chemata la urne in 2024. In jur de 30 de tari – inclusiv Romania – isi vor alege presedintele. Asta in timp ce scrutine parlamentare sunt programate in aproximativ 20 de țari. Aceste alegeri vor avea loc intr-un context…

- Președintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa incheie pacea in razboiul din Ucraina inainte de a cunoaște rezultatele alegerilor americane din noiembrie 2024, a declarat marți un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA, pe fondul ingrijorarilor ca o eventuala victorie a fostului președinte…