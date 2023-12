Sfârșit tragic: tânără doctoriță româncă, ucisă în Franța O tanara absolventa a Facultații de Medicina din Galați și-a gasit sfarșitul in apartamentul pe care il inchiriase in orașul francez Amiens, unde ajunsese in urma cu doar cateva zile, pentru a pregati si sustine examenul de rezidențiat. Doina J., in varsta de 31 de ani, a fost gasita injunghiata in apartamentul in care abia […] The post Sfarșit tragic: tanara doctorița romanca, ucisa in Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

