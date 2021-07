Șeful statului major al SUA îl compara pe Trump cu Germania Nazistă: Atacul asupra Capitoliului, "momentul Reichstag" Generalul Mark Milley a comparat momentul în care Donald Trump a încercat sa rastoarne rezultatul alegerilor prezidențiale în favoarea sa cu Germania Nazista, potrivit unei noi carți intitulate &"I Alone Can Fix This&", relateaza The Guardian.



Cu puțin timp înaintea atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie, generalul Mark Milley le-a spus consilierilor ca SUA se confrunta cu &"momentul Reichstag&" pentru ca Donald Trump propovaduia &"litania Führerului&", potrivit carții care vizeaza ultimul an al mandatului lui Trump și care ar urma sa apara curând.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

