- Apple va lansa mai multe produse noi in primavara acestui an, insa, cel mai probabil, nu le va dedica un eveniment special. Apple nu va organiza un eveniment dedicat lansarii noilor sale produse in primavara acestui an, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei, conform news.ro.Spre…

- Bitcoin a revenit la nivelul de 57.000 de dolari pentru prima data de la sfarsitul anului 2021, sustinut de cererea investitorilor prin intermediul fondurilor tranzactionate la bursa, precum si de noi achizitii din partea MicroStrategy Inc, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Activul…

- Simona Halep cere daune uriașe de la compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv contaminat. ​In așteptarea verdicului de la TAS pentru o reducere a suspendarii de patru ani primita in cazul de dopaj, Simona Halep a dat in judecata firma candiana care a produs suplimentul contaminat și cere…

- Sonos a anunțat ca se pregatește sa lanseze și sa livreze un nou produs intr-o noua categorie in cel de-al treilea fiscal al lui 2024, adica pana in luna octombrie. Vestea a venit chiar de la CEO-ul Patrick Spence, care a menționat intr-un comunicat de presa ce anunța veniturile pentru primul sfert…

- Prețul acțiunilor Nvidia, care și-a pastrat și anul acesta statutul de vedeta al bursei americane in ceea ce privește randamentul pe bursa, s-a apreciat cu aproape 500 de miliarde de dolari de la inceputul lui 2024, aproape cat capitalizarea totala a Tesla, arata Markets Insider.

- Anuntul a venit in momentul in care bursa israeliana a anuntat pretul unei oferte secundare de 17.156.677 de actiuni, sau 18,5% din valoarea sa de piata, la pretul de 20,60 sekeli (5,50 USD) per actiune, punand achizitia lui Ackman si a sotiei sale la aproximativ 25 de milioane de dolari, potrivit CNBC.…

- Compania aeriana low-cost HiSky a anunțat implementarea in sistemul sau de rezervari a opțiunii de acces direct la New York, cu plecare de pe aeroporturile Cluj și din capitala Republicii Moldova. Programul care asigura legatura intre aceste orașe și București a fost ajustat pentru a reduce durata conexiunii…

- Compania romano-moldoveneasca HiSky a anuntat recent ca a primit din partea Departamentului american al Transporturilor autorizarea pentru zboruri regulate intre Bucuresti si New York, cu patru zboruri dus-intors pe saptamana. Costul unui bilet de avion Romania-SUA va fi de 379 de euro/persoana, informeaza…