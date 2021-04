Stiri pe aceeasi tema

- „Mama, pot!” este cadoul muzical pe care Emy Alupei l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Mama, pot!” este o piesa ce dezvaluie cat de important este sa ții capul sus, sa fii ambițios și sa te inconjori doar de oameni de incredere, care iți valorifica corect adevaratul potențial.…

- Lansat in 2015, serialul creat de Stefano Tealdi documenteaza poveștile reale și atmosfera din cele mai celebre piețe de pe batranul continent. Pe 1 februarie, ARTE TV a revenit cu cinci episoade noi din seria „Le Ventre de…”. De la lansarea sa din iulie 2015, serialul compus din 5 episoade... The…

- Netflix anunța oficial cine joaca in ”Sky Rojo”, noul serial de la creatorii ”La Casa de Papel”. Noul serial de televiziune de la Alex Pina și Esther Martinez Lobato, creatorii ”La Casa de Papel”, va avea premiera pe 19 martie. Serialul ”Sky Rojo”prezinta povestea tinerelor Coral, Wendy și Gina care…

- Topul Netflix pare sa fie dominat saptamana asta de filmele și serialele de acțiune. Astfel, pe locul 1 in aceasta saptamana se regasește serialul „ALPIN”, urmat de serialul „Bridgerton” și de noile episoade din „Vikings”. De asemenea, in top se mai regasesc „Grinch”, „Vanatorul de recompense” sau „Brooklyn…

- Samsung a lansat joi noua serie Galaxy S21, dar in cutie nu se gasesc nici caștile și nici incarcatorul. Ar fi primul model high-end la care coreeni aleg sa aplice strategia asta, potrivit hotnews.ro. Compania spune ca oamenii au incarcatoare mai vechi pe care sa le foloseasca, astfel ca nu mai este…

- „Chemtrails Over The Country Club” va fi al șaptelea material discografic lansat de Lana Del Rey. Primul single extras de pe album – „Chemtrails Over The Country Club”, este compus de Lana și Jack Antonoff și are un videoclip regizat de BRTHR. Albumul „Chemtrails Over The Country Club” va fi lansat…