Se modifică programul ”laptele și cornul”. Ce elevi vor beneficia de el în continuare Se modifica programul ”laptele și cornul”, s-au cel puțin asta au in plan autoritațile din Romania. Europarlamentarul Alin Mituța anunța ca Parlamentul european va discuta in viitorul apropiat despre simplificarea procedurilor pentru programele de tipul “laptele și cornul”, avand in vedere ca in unele țari birocrația impiedica aplicarea eficienta. De asemenea, este posibil sa fie scazuta varsta de la care copiii primesc la școala astfel de produse. “E ceea ce numim in Romania Programul cornul și laptele, dar ceea ce incercam acum la nivel european este sa il imbunatațim. Am vazut inclusiv in Romania,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

