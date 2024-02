Natalia Osipova, în premieră în România, la Gala de Balet Once Upon a Winters Dream

Prim-balerina de la The Royal Ballet, Natalia Osipova, va participa pe 26 februarie la Gala de Balet "Once Upon a Winter 's Dream", care va avea loc la Sala Ion Caramitru a Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, de… [citeste mai departe]