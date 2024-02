Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii care beneficiaza de carduri sociale! Incepand de anul urmator, valoarea acestui ajutor va fi redus la jumatate, adica de la 250 de lei la 125 de lei, și va fi acordat doar de doua ori pe an.

- Persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici sau egale cu 2.000 lei vor beneficia de cardurile sociale pentru alimente și mese calde in valoare de 250 lei la 2 luni, incepand cu acest an, a decis Guvernul in ședința de ieri. Anterior, au beneficiat de acest sprijin persoanele cu venituri nete mai…

- Vești bune pentru romani! Guvernul a majorat plafonul maxim de venituri pentru acordarea ajutorului financiar sub forma de tichete sociale. Acest lucru inseamna ca un numar mai mare de persoane vor primi carduri sociale. Iata cine se ancadreaza, conform noii reguli.

- Directia tarii 24,8% dintre romani cred ca lucrurile in Romania se indreapta intr-o directie buna, in timp ce 69,7% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii. 5,5% reprezinta procentul non-raspunsurilor. Cei mai optimisti in legatura cu directia tarii sunt votantii PSD, PNL si ai Aliantei Dreapta…

- Incepand cu acest an, persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici de 2.000 lei vor beneficia de cardurile sociale pentru alimente si mese calde in valoare de 250 lei la 2 luni. Anterior, au beneficiat de acest sprijin persoanele cu venituri nete mai mici de 1.700 lei. Majorarea plafonului este…

- Vești bune pentru romani! Carnea de miel ar putea sa se vanda mai ieftin de Paște, in anul 2024. Ministrul Agriculturii a facut un anunț important cu privire la ce se va intampla cu prețurile alimentelor in lunile urmatoare și cat vor fi nevoiți sa scoata romanii din buzunare, inainte de sarbatori.

- Carduri sociale 2024: Cand vor fi virate beneficiarilor cele șase tranșe de bani, a cate 250 de lei, in cursul anului viitor Carduri sociale 2024: Cand vor fi virate beneficiarilor cele șase tranșe de bani, a cate 250 de lei, in cursul anului viitor Romanii care au venituri reduse vor primi, și in 2024,…

- A inceput campania ,, Dar din suflet pentru seniori ” de Craciun. Varstnici din municipiul Brașov, cu venituri reduse, pot beneficia de tichete valorice in valoare de 200 lei. Cu ocazia sarbatorilor de Craciun, in perioada 20 noiembrie – 22 decembrie 2023, Direcția de Asistența Sociala deruleaza Campania…