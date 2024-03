Stiri pe aceeasi tema

- Fața de lista anterioara, pe lista actualizata nu se mai regasesc margarina, cozonacul și bulionul.Conform actului nromativ „prezenta ordonanta de urgenta se aplica pana la data de 31 decembrie 2024”.Social-democratii au transmis, intr-un comunicat de presa, ca „decizia PSD vine in urma numarului mare…

- Conform actului normativ „prezenta ordonanta de urgenta se aplica pana la data de 31 decembrie 2024”.Social-democratii au transmis, intr-un comunicat de presa, ca „decizia PSD vine in urma numarului mare de solicitari din partea cetatenilor pentru mentinerea limitarii adaosului comercial la alimentele…

- Lista produselor, conform ordonanței adoptata de Camera Deputaților Veste buna pentru consumatorii din Romania: Camera Deputaților a adoptat azi proiectul de lege pentru aprobarea ordonanța guvernului pri care executivul intenționeaza sa prelungeasca plafonarea adaosului comercial pana la 31 decembrie…

Proiectul a fost adoptat in Plenul Camerei Deputaților cu 194 de voturi pentru, 44 impotriva, 10 abțineri.Anterior, Senatul daduse unda verde acestei inițiative in februarie.

- Guvernul a anunțat ca in urma negocierilor cu reprezentanții retailerilor plafonarea adaosului comercial va fi prelungita pentru inca 60 de zile. Premierul Marcel Ciolacu spune sa masura impiedica o creștere a prețurilor cu pana la 20%. Lista alimentelor cu preț plafonat a fost modificata și va fi valabila…

- Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, precum și pentru implementarea unor masuri de sprijin a fost…

