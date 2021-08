Se extind incendiile de pădure în Bulgaria (VIDEO) Incendiile de padure continua sa se extinda in Bulgaria, unde și-au pierdut viața deja doi sivicultori, iar un altul a fost ranit in lupta cu flacarile violente. Marti, partea sudica a acestei tari a fost deosebit de afectata, iar autoritatile bulgare au emis o alerta cu al doilea nivel de intensitate. Meteorologii bulgari nu se asteapta insa ca vremea sa se racoreasca inainte de vineri noapte, iar un nou episod de canicula este asteptat pentru saptamana viitoare. In ultimele zile s-au inregistrat pana la 200-240 de incendii pe zi, a declarat miercuri seful pompierilor Nikola Nikolov pentru televiziunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi silvicultori si-au pierdut viata si un altul a fost ranit, miercuri, in Bulgaria, in timp ce luptau impotriva incendiilor forestiere care s-au extins in aceasta saptamana, potrivit unui anunt al ministerului de interne de la Sofia, transmite AFP. Cei doi silvicultori au murit dupa ce au fost prinsi…

- Doi silvicultori si-au pierdut viata si un altul a fost ranit, miercuri, în Bulgaria, în timp ce luptau împotriva incendiilor forestiere care s-au extins în aceasta saptamâna, potrivit unui anunt al ministerului de interne de la Sofia, transmit AFP și Agerpres. Cei doi…

- Doua incendii majore de vegetatie au izbucnit luni in sudul Bulgariei, in condițiile in care este seceta severa, iar vintul a batut cu putere. Deocamdata, nu au fost puse in pericol casele locuitorilor din zona, dar Bulgaria se confrunta in aceste zile cu cel mai sever val de caldura din ultimii noua…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo valabila in intervalul 26 iulie – 23 august. Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile vor fi ridicate in toata țara, in special in sud și in vest, iar precipitații vor aparea indeosebi in zonele din nordul…

- Bulgaria a inregistrat duminica prima zi fara niciun deces asociat COVID-19 dupa 28 septembrie 2020. De asemenea, numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a scazut la 16, cel mai mic bilant pe o zi incepand din 8 iunie anul trecut. Numarul total al infectarilor confirmate a ajuns la 421.531,…

- Cel puțin șapte parașutiști au murit și altii au fost raniți dupa ce un avion bimotor L-410 s-a prabușit intr-o padure din regiunea rusa Kemerovo, din sud-vestul Siberiei, potrivit presei ruse. Agenția de știri TASS, citand o sursa de servicii de urgența, a declarat ca aproximativ 17 persoane au fost…

- Bucureștenii nu vor scapa de vremea urata. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile și vijeliile vor continua pana marți, iar temperaturile in acest weekend vor ajunge la 23-26 de grade. Meteorologii au emis sambata o prognoza speciala pentru București, pentru intervalul 12 iunie…

- Meteorologii au emis prognoza meteo speciala pentru București. Temperaturile scad mult sub normalul perioadei. Temperaturile vor ajunge pana la maxime de 14 – 17 grade și vor fi frecvente ploi cu descarcari electrice. Meteorologii spun ca pana marți vremea va fi in general instabila și racoroasa. Cerul…