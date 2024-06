Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a anunțat ca Paul-Philippe al Romaniei va ramane in arest, in urma respingerii cererii sale de eliberare de catre Curtea Constituționala a Maltei. „Astazi, Curtea Constitutionala a Maltei a respins o noua solicitare a lui Paul-Philippe al Romaniei de a fi eliberat. Acesta ramane…

- Paul al Romaniei ramane in arest in Malta, dupa ce judecatorii i-au respins cererea de eliberare pana la o decizie definitiva in procesul de extradare, adica pana pe 17 iunie, au transmis, miercuri, reprezentanții Ministerului Justiției. Pe 20 mai, ministra Justitiei Alina Gorghiu a anuntat ca magistratii…

- Paul Philippe al Romaniei ramane in arest in Malta. Judecatorii i-au respins cererea de eliberare pana la o decizie definitiva in procesul de extradare, adica pana pe 17 iunie, au transmis, miercuri, reprezentanții Ministerului Justiției.

- Decizia nu este definitiva, potrivit Times of Malta, citat de News.ro.Anunțul este o noua lovitura pentru justiția din Romania, dupa ce Franța a respins, definitiv, extradarea lui Paul. Prințul Paul nu va fi extradat. Justiția romana, umilita din cauza lipsei de profesionalism Autoritațile romane incearca…

- In urma activitaților de cooperare polițieneasca internaționala, intre Poliția Romana și Poliția din Malta, Paul Philippe al Romaniei a fost localizat și depistat intr-un resort din Malta, arata surse oficiale, citate de Realitatea PLUS. Asta echivaleaza cu o noua procedura de extradare in țara, unde…

- Printul Paul Phillipe al Romaniei a fost prins de politisti in Malta. Acesta a fost depistat intr-un resort, in urma activitatilor de cooperare intre Politia Romana si Politia din Malta, au precizat surse judiciare, duminica pentru News.ro. Reprezentantii Ministerului Justitiei au transmis, pe 6 aprilie,…

