Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din sectorul construcțiilor au postat peste 11.000 de locuri de munca pe platformele de recrutare de la inceputul anului și pana in prezent, clasandu-se ca al șaselea cel mai activ angajator din economie, dupa domenii precum retail, servicii, call center/BPO, industria alimentara și turism.…

- Protestul, organizat sub sloganul „Respect pentru munca si cei care muncesc! Lucratorii din Romania nu mai vor sa fie cobaii experimentelor fiscale!”, a inceput luni, 13 mai, la ora 10, in fața Guvernului, și va fi urmat, de la ora 12, de un marș catre sediile ministerelor Economiei, Muncii și Finanțelor,…

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai mari taxe pe munca din Uniunea Europeana, alimentand nemulțumiri și preocupari printre sindicate și experți fiscali. Blocul Național Sindical organizeaza un protest pentru a atrage atenția asupra acestei probleme și pentru a cere o comunicare mai transparenta…

- In ceea ce privește plata pe ora, romanii ocupa ultimul loc in Europa, cu un cost de munca pe ora de aproximativ trei ori mai mic decat media Uniunii Europene. In timp ce costurile cu forța de munca au crescut in UE cu 5,3% in ultimul an, statele din Europa de Est au inregistrat creșteri și mai accentuate…

- Cu apropierea aderarii Romaniei la spațiul Schengen, se contureaza perspective complexe in ceea ce privește forța de munca asiatica prezenta in țara. Paula Rusu, managing partner la Today Workforce, a atras atenția asupra unui posibil exod masiv al acestei categorii de lucratori catre statele occidentale,…

- Dupa ce la inceputul lunii martie au avut loc mai multe scaderi ale prețului la pompa al carburanților, astazi are loc și prima scumpire. Variațiile de preț nu sunt semnificative, dar ilustreaza un trend , la fel ca și scaderile anterioare. La Petrom, de exemplu, de la inceputul lunii martie prețul…

- In 2023, Romania a inregistrat 81 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuritori, fiind devansata de Bulgaria, care a raportat 82 de decese la un milion de locuitori. Cele doua tari au cele mai ridicate rate ale mortalitatii in 2023, aproape dublu fata de media din UE (46), conform…

- In timpul vizitei sale oficiale in Republica Moldova, liderul liberalilor, Nicolae Ciuca, s-a intalnit cu reprezentanții PNL Diaspora de peste Prut, cu care a discutat strategia partidului pentru viitoarele alegeri, atat din Romania, cat și din țara vecina. Nicolae Ciuca este convins ca și la viitoarele…