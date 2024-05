Stiri pe aceeasi tema

- Factorii care explica somajul de lunga durata in Romania includ deficitul de competente si o pondere semnificativa a muncii la negru, care era estimata la 1,4 milioane de persoane, arata o analiza de tara a Comisiei Europene, relateaza News.ro.Comisia Europeana a publicat o analiza de tara detaliata…

- Comisia publica o analiza de țara privind convergența sociala pentru șapte state membre in contextul semestrului european. Comisia a publicat o analiza de țara detaliata in domeniul ocuparii forței de munca, al competențelor și al incluziunii sociale pentru Romania, Bulgaria, Estonia, Spania, Italia,…

- Aceasta analiza din a doua etapa se bazeaza pe constatarile Raportului comun privind ocuparea fortei de munca din 2024, care cuprinde o analiza din prima etapa a tuturor statelor membre. Raportul comun privind ocuparea fortei de munca a fost prezentat de Comisie in cadrul Pachetului de toamna al semestrului…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- Circa 300 de agricultori francezi si spanioli au blocat joi cu tractoarele punctul rutier de taxare Biriatou la frontiera dintre Franta si Spania, unde au transmis un „ultimatum” catre UE si institutiile comunitare, in special Comisia Europeana, cerand de la 1 iunie scutirea completa de taxe a combustibilului…

- Exista raul razboiului, si e evident ca exista, dar cum poți sa-i combați efectele, sa-ti oferi ajutorul, fara a acutiza propriile neajunsuri? Cei care au pornit razboiul din Ucraina știu ca europenii sunt dați peste cap de acest paradox al facerii de bine. Pentru ca, daca ajuți, ajungi sa-i incurci…

- Oficialii de la Kiev declara in continuare ca exporturile ucrainene de produse agricole prin Europa de Est nu au afectat aceste piete, chiar daca fermierii din statele vecine susțin contrariul. „Cu niciun produs nu ii scoatem pe fermierii europeni de pe pietele lor locale”, spune Taras Kacika, adjunct…