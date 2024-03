Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL/PPE, a subliniat printr-o luare de poziție publica faptul ca Romania și Bulgaria trebuie sa aiba drepturi depline in Spațiul Schengen. „Alaturi de colegii mei din comisia pentru petiții solicitam, din nou, aderarea completa a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen, impreuna…

- Acesta adauga ca, de la București, s-a auzit clar și raspicat in intreaga Europa: Romania trebuie sa intre cu drepturi depline in Spațiul Schengen. Este pentru prima data cand partidul cancelarului austriac Nehammer nu se opune intrarii cu drepturi depline a Romaniei in spațiul de libera circulație.…

- Presedintele Partidului Popular European Manfred Weber a precizat, pentru a fi clar pentru toata lumea, ca PPE sustine in totalitate extinderea Spatiului Schengen, prin aderarea Romaniei si Bulgariei, doua tari care ar trebui sa intre imediat in Schengen, cu drepturi depline. ”Vreau ii rog pe socialistii…

- Se cere desparțirea de Bulgaria in cursa pentru intrarea in Spațiul Schengen, iar motivele par a fi unele foarte serioase. S-au facut plangeri chiar și la Comisia Europeana. Cresc tensiunile la granița dintre Romania și Bulgaria ! Transportatorii romani trag un semnal de alarma și vorbesc despre practicile…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat ca Acordul privind aderarea Romaniei la Air Schengen nu reprezinta o umilința. Rares Bogdan a mai spus ca verificarile care vor fi facute in continuare pe aeroporturi sunt normale. „Nu se intampla absolut nimic nefiresc ce se intampla si in Portugalia, si…

- Ministrul de Interne al Bulgariei, Kalin Stoyanov, a anunțat ca țara lui nu va accepta un numar sporit de refugiați, nici chiar drept condiție pentru primirea Bulgariei in Spațiul Schengen. Conform deciziei din 30 decembrie 2023 a Consiliului UE, Romania și Bulgaria vor fi integrate, cu frontierele…

- Ministerul de Interne de la Viena confirma acordul cu Romania si Bulgaria referitor la „Schengen Air”, adica intrarea pe calea aerului fara control la frontiera. Cel mai probabil, deciziacu privire la Schengen Air se va aplica din martie, iar confirmarea a fost facuta pentru agentia austriaca APA. Nu…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024. “In data de 23 decembrie…