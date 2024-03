Dezacordul Guvernului Austriei pentru includerea Romaniei și a Bulgariei in Schengen este rușinoasa, incorecta și ineficienta, a spus Walter Baier, lider al Partidului Stangii Europene. „Dați-mi voie sa raspund acum in calitate de austriac. Consider rușinoasa poziția Guvernului austriac. Este nedreapta, incorecta și ineficienta. Este o rușine.” a declarat Walter Baier. Cancelarul austriac Karl Nehammer a susținut constant ca Viena nu vrea extinderea Schengen. Context Potrivit unei decizii luate in 2023, Romania și Bulgaria vor intra, de la data de 31 martie, in spațiul Schengen, doar cu frontierele…