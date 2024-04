Fostul edil al Giurgiului, Nicolae Barbu: „Voi construi sensuri unice în zona blocurilor” Traseistul politic Nicolae Barbu, in prezent candidatul PSD Giurgiu pentru functia de primar al municipiului Giurgiu, a aruncat ieri pe piața politica giurgiuveana o gogoașa electorala demna de cascadorii rasului. Fostul edil, PP-DD, PSD, Pro Romania, al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, revenit recent in PSD, a anunțat ca a descoperit apa calda, adica a constatat ca exista o criza a locurilor de parcare și a venit cu o soluție incredibila numai buna pentru emisiunea lui Virgil Ianțu. Nicolae Barbu, la un pas sa devina vedeta lui Virgil Ianțu „Daca voi castiga functia de primar, vom construi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacție importanta pe piața spațiilor comerciale din Romania: dezvoltatorul de spatii industriale si logistice WDP a achizitionat Expo Market Doraly din Afumati, cel mai vechi parc en-gros, cash & carry si logistic urban din Romania. Expo Market Doraly de la Afumați era deținut de ARA Europe si Gheorghe…

- In legatura cu rujeola, copiii mici nevaccinati si femeile insarcinate nevaccinate prezinta cel mai mare risc de complicatii severe, deoarece aceasta boala reușește sa slabeasca sistemul imunitar, avertizeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Specialiștii INSP reamintește ca rujeola este…

- Cinci orașe din Romania au fost incluse intre cele mai sigure orașe europene pentru a trai sau pentru a calatori. Clujul este cel mai sigur oraș din Romania, și se afla pe locul noua in Europa, potrivit Numbeo.com. Poziția in clasament a fost coborata de un nivel moderat de corupție și o ușoara creștere…

- Astazi, este o zi decisiva in coaliție, care se intalnește pentru a definitiva candidaturile sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei. De asemenea, tot astazi, in coaliție se va lua o decizie daca se va merge cu candidati comuni, precum și cine se va afla pe lista comuna la alegerile locale,…

- Linia tramvaiului 25 revine de luni la circulația pe ambele sensuri pe bulevardul Timișoara din București, a anunțat pe pagina sa de Facebook primarul Capitalei, Nicușor Dan. Circulația pe linia 25 a tramvaiului revine de luni pe ambele sensuri pe bulevardul Timișoara, a anunțat primarul Capitalei,…

- Peste 120 de sportivi au luat startul de la cluburi cu tradiție din Sinaia, Brașov, Petroșani, Straja, Miercurea Ciuc, dar și sportivi nelegitimați, au participat, in fiecare dintre cele doua zile ale weekendului trecut, la Cupa ”Dan Capitan”, din cadrul Mini Cupei Romaniei la schi alpin, desfașurata…

- Traseistul politic Daniel Constantin a fost relocat de PNL, la insistențele Alinei Gorghiu, tocmai la conducerea unei organizații județene unde PSD face legea de vreo 20 de ani. La sfarșitul lunii ianuarie 2024, la conducerea organizației PNL Teleorman a fost impus traseistul deputat de Argeș, Daniel…

- Desemnarea unui candidat comun PSD-PNL are logica politica pentru ca alegerile locale se desfașoara intr-un singur tur, iar primarul in funcție pleaca de obicei cu prima șansa. Liderii PSD și PNL au purtat discuții in ultimele saptamani pentru eventuala stabilire a unor candidați comuni care sa ii concureze…