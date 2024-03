Zi decisivă pentru coaliție: Astăzi, se stabilesc candidaţii comuni la sectoarele Capitalei Astazi, este o zi decisiva in coaliție, care se intalnește pentru a definitiva candidaturile sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei. De asemenea, tot astazi, in coaliție se va lua o decizie daca se va merge cu candidati comuni, precum și cine se va afla pe lista comuna la alegerile locale, in mai multe orase municipiu din tara, cum ar fi Timisoara, Brasov si Bacau. In același timp, este asteptata o decizie si in privinta candidatului care va deschide lista la alegerile europarlamentare, dupa retragerea Ramonei Chiriac. Potrivit ultimelor informații, PNL ar urma sa puna candidati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

